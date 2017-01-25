Как написали очевидцы в соцсетях, столкнулись фура и 2 легковушки. Машины заняли левый и средний ряд. Автолюители посоветовали искать объезды через город.

Фото: Виктор Синякин

Отмечается, что буквально через 100 метров ещё авария с участием как минимум трех транспортных средств. Проезд возможен только в левом ряду.