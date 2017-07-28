Его решили организовать после того, как на набережной побывал глава города Сергей Анташев, сообщает издание "День города".
Участники мероприятия соберутся завтра в полдень около спуска напротив Дворца культуры «Тольяттиазот». Всех желающих улучшить санитарное состояние набережной Комсомольского района бесплатно обеспечат перчатками и мешками для мусора.
Машина для вывоза наполненных мешков заказана на 14:00, то есть мероприятие продлится около двух часов.
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