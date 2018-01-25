Она называется «Праздничный стол» и рассказывает о традициях праздничного застолья в России в 20 веке. Вы увидите потрясающий 8-метровый стол, на котором представлена коллекция посуды музея - более 500 экспонатов.

Парадные сервизы начала века соседствуют с агитационной советской посудой, изысканные блюда для званых обедов - с обеденными и чайными сервизами, некогда стоявшими в каждом советском серванте. В музее готовы поспорить, что вы никогда не видели такое количество посуды на одном столе.

Время работы:

вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, среда с 10.00 до 21.00,

выходной - понедельник.

Стоимость билетов: 50-100 рублей

Телефон кассы 48-55-62, т. для заказа экскурсии - 48-04-07.

Фото: тольяттинский краеведческий музей