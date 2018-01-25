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25 января 2018
11:04:58

На необычную выставку приглашает тольяттинцев краеведческий музей

Она называется «Праздничный стол» и рассказывает о традициях праздничного застолья в России в 20 веке. Вы увидите потрясающий 8-метровый стол, на котором представлена коллекция посуды музея - более 500 экспонатов.

Парадные сервизы начала века соседствуют с агитационной советской посудой, изысканные блюда для званых обедов - с обеденными и чайными сервизами, некогда стоявшими в каждом советском серванте. В музее готовы  поспорить, что вы никогда не видели такое количество посуды на одном столе.

Время работы:
вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, среда с 10.00 до 21.00,
выходной - понедельник.
Стоимость билетов: 50-100 рублей
Телефон кассы 48-55-62, т. для заказа экскурсии - 48-04-07.

Фото: тольяттинский краеведческий музей

 

 

 



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