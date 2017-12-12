Это случилось на набережной 6 квартала, рассказал руководитель центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. Вызов в службу спасения от очевидцев поступил сегодня около 2 часов ночи. Звонившие сообщили, что на их глазах женщина сняла с себя куртку, сапоги вошла в воду и поплыла в сторону Жигулевских гор. Через некоторое время она скрылась из виду.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили тело женщины, которое находилось на поверхности воды в десяти метрах от уреза воды. Погибшая была доставлена на берег и передана сотрудникам полиции. При досмотре вещей никаких документов обнаружить не удалось. Возраст погибшей 30-35 лет, волосы русые. Во рту у нее был зажат нательный крест.
По предварительным данным, женщина сознательно предприняла попытку суицида.
Фото: Андрей Дербенев
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