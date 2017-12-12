слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
12 декабря 2017
08:38:17

В Тольятти женщина разделась, вошла в реку и плыла, пока не утонула

Это случилось на набережной 6 квартала, рассказал руководитель центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. Вызов в службу спасения от очевидцев поступил сегодня около 2 часов ночи. Звонившие сообщили, что на их глазах женщина сняла с себя куртку, сапоги вошла в воду и поплыла в сторону Жигулевских гор. Через некоторое время она скрылась из виду.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили тело женщины, которое находилось на поверхности воды в десяти метрах от уреза воды. Погибшая была доставлена на берег и передана сотрудникам полиции. При досмотре вещей никаких документов обнаружить не удалось. Возраст погибшей 30-35 лет, волосы русые. Во рту у нее был зажат нательный крест.

По предварительным данным, женщина сознательно предприняла попытку суицида.

Фото: Андрей Дербенев




Последние новости Тольятти

12 декабря
12:48
Завтра в ТГУ пройдет «День донора»

Специалисты выездной бригады Тольяттинской областной станции переливания крови начнут свою работу в 8:00

12 декабря
12:39
Жительница Башкирии случайно встретила похищенного два года назад сына в Самаре

Полиция региона помогла ей вернуть ребенка

12 декабря
11:55
Жительница Тольятти оказалась в больнице, угодив под колеса авто

ДТП произошло накануне вечером на улице Борковской

12 декабря
11:42
В Тольятти задержали братьев-угонщиков

В сентябре этого года в полицию обратился житель города, у которого украли автомобиль «Лада Гранта».

12 декабря
11:25
Стоимость продуктовой корзины в ноябре «замерла»

Она не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем

12 декабря
10:54
Руководитель «Почты России» в Самарской области временно отстранен от должности

Артур Игрушкин заставлял своих сотрудников строить ему загородный дом в селе Малая Царевщина

12 декабря
10:31
В России отмечают День Конституции

Это большой государственный праздник, призванный напомнить о том, какое значение в жизни каждого человека и всего народа имеет Основной закон


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+