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20 февраля 2017
08:11:25

На набережной 6 квартала Тольятти сегодня стартует чемпионат мира по зимним видам парусного спорта

В программу соревнований включены зимний виндсерфинг, кайт-фристайл, сноукайтинг и крылья. Основной дисциплиной Чемпионата мира является курс-рейс — гонки с движением на ветер и под ветер. Дополнительными видами программы при благоприятных погодных условиях станут марафонские гонки и заезды на скорость.

Оргкомитет соревнований принял уже 219 заявок от спортсменов из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии, среди которых — Чемпионы России и мира прошлых лет.

В рамках WISSA-2017 состоится и традиционный ежегодный марафон «Жигулёвское море». Его участники будут соревноваться в дисциплинах курс-рейс и марафон, а также в любительских фан-гонках. Кроме того, впервые пройдут детские заезды (возраст участников до 14 лет). Трасса гонок будет максимально простой, безопасной и позволит продемонстрировать юным кайтерам умение обращаться с мощным воздушным змеем.

Завершится WISSA-2017 — фестивалем активного отдыха «Жигулёвское море-017». В программе: экстремальный марафон SNOWMAN, всероссийский флеш-моб «Хоровод» и не имеющая аналогов в мире SNOWKITE-Масленица, а также «дискотека ICE» c уникальным «Шоу воздушных слонов». В один из дней Чемпионата планируется установить рекорд по самому массовому старту снoукайтeров в мире.

Программа-фестиваля.docx




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