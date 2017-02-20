В программу соревнований включены зимний виндсерфинг, кайт-фристайл, сноукайтинг и крылья. Основной дисциплиной Чемпионата мира является курс-рейс — гонки с движением на ветер и под ветер. Дополнительными видами программы при благоприятных погодных условиях станут марафонские гонки и заезды на скорость.



Оргкомитет соревнований принял уже 219 заявок от спортсменов из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии, среди которых — Чемпионы России и мира прошлых лет.



В рамках WISSA-2017 состоится и традиционный ежегодный марафон «Жигулёвское море». Его участники будут соревноваться в дисциплинах курс-рейс и марафон, а также в любительских фан-гонках. Кроме того, впервые пройдут детские заезды (возраст участников до 14 лет). Трасса гонок будет максимально простой, безопасной и позволит продемонстрировать юным кайтерам умение обращаться с мощным воздушным змеем.



Завершится WISSA-2017 — фестивалем активного отдыха «Жигулёвское море-017». В программе: экстремальный марафон SNOWMAN, всероссийский флеш-моб «Хоровод» и не имеющая аналогов в мире SNOWKITE-Масленица, а также «дискотека ICE» c уникальным «Шоу воздушных слонов». В один из дней Чемпионата планируется установить рекорд по самому массовому старту снoукайтeров в мире.

Программа-фестиваля.docx