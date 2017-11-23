Работы проведены при непосредственном участии администрации города и филиала «Тольяттигаз» «Средневолжской Газовой Компании». Перенос коммуникаций позволил перейти к производству строительных работ на семи опорах эстакады из 29-ти, предусмотренных проектом.

В настоящее время выполняется устройство буронабивных свай, ростверков и опор на путепроводе и подпорной стенке, переустройство систем канализации и водопровода, попадающих в зону строительства транспортной развязки.

Благодаря реализации значимого для Тольятти объекта, участок федеральной трассы фактически поднимут над землей, чтобы развести эту дорогу с транспортом, который следует по городу в районе пересечения М-5 с улицами Громовой, Коммунистической, Железнодорожной и Гидротехнической.

Таким образом, в микрорайон Шлюзовой и обратно можно будет попасть, не выезжая на федеральную трассу. Планируемый срок ввода развязки в эксплуатацию – 2019 год.

Фото "Поволжуправтодор"