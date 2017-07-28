Об этом заявили в думе, ссылаясь на решение Общественного совета Комсомольского района. В парламенте подчеркнули, что положение дел на этом земельном участке на улице Коммунистической не устраивает ни городские власти, ни местных жителей. Заброшенная стройплощадка, заросшая бурьяном и кустарником, долгие годы была обнесена забором, который обветшал и покосился. На территории площадки расположен бетонный фундамент, высота стен которого более 2 метров.

Фото: dumatlt.ru

«Земельный участок под «Маяком» распложен напротив речного вокзала, так что его можно назвать водными воротами Тольятти, - говорит депутат Константин Кузнецов. – Разумеется, гости нашего города не должны видеть забор и заброшенную стройку!»

Глава Комсомольского района Артём Анисимов подчеркнул, что глава города Сергей Анташев поставил задачу проработать варианты комплексного развития территории от Волги до улицы Коммунистической в районе речного вокзала – новый объект на площадке под бывшим кинотеатром должен органично вписываться в общую картину. Участники обсуждения отметили, что жители района хотят видеть на этом месте сквер. Остаётся понять – какой именно это должен быть сквер.

Пока рассматривается устройство нескольких лестниц и размещение фотографий Комсомольского района вдоль стен – со времён начала строительства ВАЗа до сегодняшних дней. Но без видения профессиональных дизайнеров и архитекторов – это пока лишь предварительные наброски.

Итогом совещания стало решение дождаться предложений дизайнеров, которые должны быть представлены администрации района в первых числах августа.