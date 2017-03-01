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01 марта 2017
11:32:15

На М5 у Тольятти начинается ремонт: Водителей попросили подготовиться к неудобствам

К работам в районе  Жигулевской ГЭС сегодня приступает федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Техника будет работать круглосуточно, продлится это до 30 ноября, водителей попросили подготовиться к возможным неудобствам.

В мэрии напомнили, что на трассе М5 введены ограничения по пропуску транзитного транспорта – в районе Уфы транзит будут перенаправлять с трассы М-5 на трассу М-7. Кроме того, на М5 будут установлены дополнительные ограничения по скоростному режиму и движению по полосам.

С мая параллельно с ремонтом трассы возле плотины начнется строительство и реконструкция автомобильной дороги в районе Жигулевского моря. Затруднений движения автомобилей в связи со стройкой транспортной развязки не предвидится, добавили в горадминистрации.




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