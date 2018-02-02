Он страдал от депрессии. Свою молодость старший сын кубинского руководителя провел в Советском союзе. Фидель Кастро Диас-Баларт учился в Воронежском государственном университете, потом перевелся в МГУ, который окончил по специальности «ядерная физика».
Несколько лет был аспирантом в Институте атомной энергии в Дубне. Работал и жил в СССР под псевдонимом Хосе Рауль. Так он подписывал многие научные работы. Причем свой секрет Фиделито, так его называли из-за сходства с отцом, выдал совсем недавно.
Вернувшись на Кубу, Кастро-младший занимал должности советника по науке при Госсовете и заместителя президента академии наук. Он держался в стороне от политики и никогда не рассматривался в качестве преемника отца или его брата, нынешнего кубинского лидера Рауля Кастро.
В последние месяцы он страдал от депрессии. Сначала лечился в госпитале, потом амбулаторно. О его добровольном уходе из жизни сообщили государственные СМИ. Кастро-младшему было 68 лет.
Источник Эхо Москвы
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