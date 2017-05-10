8-летний мальчик попал под колеса автомобиля «Kia Sportage», когда пересекал проезжую часть, не слезая при этом с байка. Ребенок доставлен в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации мальчика.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии, а на ребенке не было велошлема и защитной амуниции.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Об этом сообщает администрация
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