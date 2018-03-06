Поправки в закон о защите детей от вредной информации одобрила правительственная комиссия. Кассиры и контролеры российских кинотеатров и театров должны будут проверять у зрителей удостоверения личности.

Если на афише не стоит возрастных ограничений, то покупать билеты можно будет, не предъявляя удостоверение паспорта.