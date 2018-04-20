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20 апреля 2018
10:39:00

На карте мира появилось новое государство

Последний абсолютный монарх в Африке, король Свазиленда Мсвати III переименовал свою страну в Королевство Эсватини. В переводе с местного языка новое название означает «земля свази». О своём решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III.

Он заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: «Куда бы мы ни ездили, люди называют нас Швейцарией». По-английски эти государства действительно звучат и пишутся похоже — Swaziland и Switzerland.




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