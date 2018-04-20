Последний абсолютный монарх в Африке, король Свазиленда Мсвати III переименовал свою страну в Королевство Эсватини. В переводе с местного языка новое название означает «земля свази». О своём решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III.
Он заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: «Куда бы мы ни ездили, люди называют нас Швейцарией». По-английски эти государства действительно звучат и пишутся похоже — Swaziland и Switzerland.
Проверят на предмет их безопасности и отсутствие нарушений при установке
Он находится под угрозой подтопления
Пострадала пожилая женщина
Это был отборочный этап турнира снайперских пар
Из 500 будет отмыто только 133 - на столько хватило денег.
Она наступит сегодня.
Первая акция завтра в 10.00 на территории «Леса памяти»