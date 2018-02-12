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12 февраля 2018
12:15:22

На карантин в Тольятти закрыта полностью одна школа - 85

 Еще в 4 школах  учебный процесс приостановлен в отдельных классах, где заболевшими числятся как минимум 20 процентов детей. Это школы №№ 16, 43, 66, 69. Таким образом занятия не посещают чуть более 6 тысяч учащихся.

Чуть лучше обстоят дела в детских садах. Лишь в одном из них (МБУ № 64 «Журавленок»)  на карантин закрыты некоторые группы. Это данные департамента образования администрации на сегодняшнее утро.




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