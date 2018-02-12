Еще в 4 школах учебный процесс приостановлен в отдельных классах, где заболевшими числятся как минимум 20 процентов детей. Это школы №№ 16, 43, 66, 69. Таким образом занятия не посещают чуть более 6 тысяч учащихся.

Чуть лучше обстоят дела в детских садах. Лишь в одном из них (МБУ № 64 «Журавленок») на карантин закрыты некоторые группы. Это данные департамента образования администрации на сегодняшнее утро.