Турнир среди девушек не старше 17 лет пройдет с 10 по 20 августа в Словакии. В составе сборной России гандболистки тольяттинской «Лады»: Елена Михайличенко, Алёна Саушкина и Оксана Устимчук. Кроме того, в тренерском штабе этой команды работает специалист тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» Игорь Шкробот.

Завтра в рамках предварительного группового этапа сборная встречается с командой Германии, 11 и 13 августа российским гандболисткам предстоит сыграть против Австрии и Нидерландов. В основную часть турнира выйдут по две лучшие команды из четырех групп.