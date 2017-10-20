Завтра в полдень здесь начнут проводить строительные работы, рассказали в администрации города. В связи этим с 12:00 21 октября до 12:00 22 октября будет временно прекращено движение транспортных средств через железнодорожный переезд на Хрящевском шоссе.
В этот период водителям рекомендуется планировать свой маршрут заранее. Возможный вариант объезда – по ул. Северной, добавили в администрации.
Авария произошла сегодня днем
Так же, как и их производителей
Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе
Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале
Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан
Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения
Не так давно в районе 8 медсанчасти на несанкционированной ночной стоянке от огня пострадал автомобиль «Лада Веста» (фото)