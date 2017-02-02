Опубликованы соответствующие приказы директора ФСБ Александра Бортникова. В них говорится о необходимости определить место и время для въезда транспорта и прохода граждан, а также установить предупреждающие знаки. В Минске официально пока не отреагировали. Как напоминает ТАСС, в начале января Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе всего Евросоюза, США и Японии.