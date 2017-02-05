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05 февраля 2017
09:01:15

На границе России и Латвии поставили забор

Его протяженность 23 км, он нужен для того, чтобы препятствовать проникновению нелегальных иммигрантов, рассказали в Государственной пограничной службе Латвии. Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года.

В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км. В этом году на обустройство границы выделено более 6 миллионов евро.

 

Источник Маяк




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