Его протяженность 23 км, он нужен для того, чтобы препятствовать проникновению нелегальных иммигрантов, рассказали в Государственной пограничной службе Латвии. Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года.

В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км. В этом году на обустройство границы выделено более 6 миллионов евро.