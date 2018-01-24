Глава города Сергей Анташев поручил департаменту городского хозяйства и правовому департаменту разобраться с этим вопросом. По земельному участку вдоль Обводного шоссе, где организовано кладбище, между администрацией и собственником земли ведутся многолетние судебные тяжбы.
Еще в 2001 году администрация предоставляла ООО «ТГК» права на строительство и дальнейшую эксплуатацию комплекса похоронного назначения, даже заключался инвестиционный договор по этому поводу. Но с тех пор ситуация изменилась, договор прекратил свое существование. Никаких захоронений на кладбище сейчас быть не должно, администрация не выдает на это разрешения.
Между тем, ООО «ТГК» каким-то образом обходит все запреты. При таком раскладе не исключено, что к тому моменту, когда город выкупит землю, хоронить людей там уже будет негде. Власти беспокоятся не только на этот счет, но и за людей, которые похоронили на кладбище своих родственников. Как потом они смогут доказать законность сделанных захоронений?
Глава города призвал найти возможность и прекратить беззаконие, и, если нужно, обратиться за содействием в силовые структуры.
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