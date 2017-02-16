Это чревато весьма серьезными последствиями для жизни и здоровья граждан. Так, сегодня рано утром ледяная "пика" свалилась на голову мужчине примерно 50 лет. Это случилось в историческом центре областной столицы, на улице Фрунзе. Пришлось вызывать бригаду "скорой".
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