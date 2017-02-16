Это чревато весьма серьезными последствиями для жизни и здоровья граждан. Так, сегодня рано утром ледяная "пика" свалилась на голову мужчине примерно 50 лет. Это случилось в историческом центре областной столицы, на улице Фрунзе. Пришлось вызывать бригаду "скорой".

Как сообщает "Волга ньюс ", врачи осмотрели пострадавшего и увезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.