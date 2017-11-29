С 2015 подрядчики не могут «довести до ума» инженерные коммуникации в доме № 51 по ул. Ушакова. Работы компания «Стройград» постоянно останавливала, а то, что уже было сделано, вызывало у собственников жилья целый ряд претензий. Причем требования поторопиться с окончанием ремонта, равно как и устранить недоделки, подрядчик игнорирует.

Обращения жителей дома в Фонд капремонта тоже не приносят никаких результатов. Чиновники бездействуют. Максимум, на что они способны – это составить очередной акт. Как эта бумажка поможет жителям квартиры № 72, в которой до сих пор не работают радиаторы отопления, неизвестно. При этом качество работ, осуществленных «Стройградом» в ходе ремонта, не выдерживает никакой критики.

Так, из-за вновь установленной системы канализации подвал дома регулярно затапливает нечистотами. Сотрудникам ФКР, в отличие от жильцов дома, это не причиняет никаких неудобств, поэтому вместо того, чтобы оперативно решить проблему, от жалоб они отделались очередным актом, в котором рекомендовали устранить причину затопления до 1 декабря. Главное, успеть до начала 2018 года, тогда ФКР сможет включить проблемный дом в список сданных в 2017 году и отчитаться о выполнении плана.

Отчаявшись добиться от чиновников Фонда конкретных действий для решения вопроса, жители дома обратились с жалобой к депутату Думы г.о. Тольятти от КПРФ Максиму Гусейнову. По обращению депутата в ГЖИ ликвидацией затопления подвала займется управляющая компания.