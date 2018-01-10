По информации департамента соцобеспечения Тольятти, с 1 января 2018 года гражданам начали компенсировать расходы за проезд.
Получить выплаты могут:
инвалиды I группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе. Ежемесячная выплата составит 2350 рублей в месяц в случае, если гражданин зарегистрирован по месту жительства в районе, где есть нужная медицинская организация, проводящая процедуру очищения крови, и 4300 рублей если он проживает в районе, где таковой нет.
инвалиды II группы, также нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе, получат 1175 рублей или 2150 рублей в месяц в зависимости от дальности расположения от нужной медорганизации.
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, обучающиеся в классах для детей с глубокой умственной отсталостью, и не получающие федеральные льготы на проезд до школы, могут получать 1300 рублей в месяц.
инвалиды I группы, которые не нуждаются в амбулаторном гемодиализе. Им назначен размер пенсии (включая при наличии доплату к пенсии) которых ниже 1,5 величин прожиточного минимума в Самарской области по социально-демографической группе пенсионеры в размере 180 рублей в месяц.
Для предоставления ежемесячных выплат нужно обратиться в ближайший Многофункциональный центр со следующими документами:
заявление и согласие на обработку персональных данных;
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия свидетельства о рождении (для детей);
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
справка, выданная медицинской организацией, подтверждающая назначение и период проведения амбулаторного гемодиализа (для инвалидов I и II группы, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе);
справка, выданная государственным образовательным учреждением, подтверждающая обучение ребенка-инвалида в классе для детей с глубокой умственной отсталостью, период такого обучения (для детей инвалидов);
документы, подтверждающие назначенный гражданину размер пенсии (для инвалидов I , не нуждающихся в амбулаторном гемодиализе);
копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;
документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий отнесение инвалида к соответствующей категории;
-документ, удостоверяющий полномочия представителя (для представителей).
За дополнительной информацией можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по телефону 51-21-21.
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