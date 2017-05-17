Пропустить выступление такого коллектива - настоящее преступление, считает портал "travel.vesti.ru". Гвоздем программы он станет второй год подряд.
Камерный ансамбль «Бис-Квит» из Санкт-Петербурга приглашает гостей страны в Тольятти на фестиваль музыки и искусств «Тремоло» («Классика над Волгой»). Видео здесь.
С 25 по 27 июня на берегу Волги вас ждут солнце, свежий воздух, потрясающее настроение, драйв и удивительная музыка. В том числе, от замечательных ребят из группы «Бис-Квит», которые выступят в рамках экспериментальной программы фестиваля «Музыкальная битва».
«Бис-Квит» – ведущий российский коллектив, исполняющий музыку в популярном стиле crossover. В его основе – звучание русских народных инструментов и тембры эстрадного джаза. Ну а задача – глобальная популяризация новой русской народной культуры.
За плечами у музыкантов более 2500 успешных концертов в 40 городах России и свыше 60 стран мира. В 2011 году Правительство Санкт-Петербурга присвоило коллективу звание «Посол русской культуры». В 2012-м он был награжден «Почетным орденом Совета безопасности РФ». Ансамбль был специальным гостем Фестиваля русской культуры и искусства «Русская Масленица в Лондоне».
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