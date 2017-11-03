Всего их 74, они будут осуществлять текущий контроль за содержанием автодорог и составлять краткосрочные прогнозы дорожных условий. Как сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора», сеть федеральных магистралей и расположенных на них искусственных сооружений полностью подготовлена к зимнему содержанию.
Для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами во всех 6 субъектах округа будут задействованы 663 единицы техники. Для оперативного принятия мер по предупреждению и ликвидации последствий экстремальных ситуаций организовано круглосуточное дежурство Центров управления. Все эти центры оборудованы необходимыми средствами связи и оргтехникой с подключением их к системе «Дортранснавигация».
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