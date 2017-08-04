Сейчас эта территория - экспериментальная площадка театра «Колесо».

Драматическим театром при поддержке партнерских организаций завершены уборка и подготовка площадки, произведен срез металлоконструкций. В будущем старое здание кинотеатра будет реконструировано, и здесь появится театрально-культурный центр «Новая сцена». Проект реализуется в рамках городской программы «Пять шагов благоустройства» - «Шаг 5. Подбери брошенное», напомнили в горадминистрации.

Фото: vk.com/tlt_official

Здесь добавили, что ближайшее мероприятие у "Пирамиды" пройдет 1 сентября. Театр «Колесо» готовит программу «Здравствуй, школа!».