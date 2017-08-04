Сейчас эта территория - экспериментальная площадка театра «Колесо».
Драматическим театром при поддержке партнерских организаций завершены уборка и подготовка площадки, произведен срез металлоконструкций. В будущем старое здание кинотеатра будет реконструировано, и здесь появится театрально-культурный центр «Новая сцена». Проект реализуется в рамках городской программы «Пять шагов благоустройства» - «Шаг 5. Подбери брошенное», напомнили в горадминистрации.
Фото: vk.com/tlt_official
Здесь добавили, что ближайшее мероприятие у "Пирамиды" пройдет 1 сентября. Театр «Колесо» готовит программу «Здравствуй, школа!».
Открыта продажа билетов в купейные вагоны...
При условии, что размер рюкзака будет вписываться в размер ручной клади, установленный компанией...
Этого не исключают туркомпании, которые работают на этом направлении..
Все пострадавшие являются туристами, приехавшими для посещения горячих источников...
Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на Восьмой Ресторанный день...
К специалистам нужно записываться за месяц, а на сдачу анализов — за 3 месяца...