Он будет проходить со 2 по 8 июня. По итогам заявочной кампании штаб фестиваля зарегистрировал 154 команды, включая 28 местных и 126 иногородних. География гостей включает 51 город России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Луганской народной республики.

Если всё участники, как и планировали, соберутся на берегах Волги, то прошлогодний рекорд по количеству команд будет побит.

В день приезда, 2 июня, участники фестиваля будут расселяться по местам своего проживания и знакомиться с графиком игр и мероприятий культурно-развлекательной программы. А некоторые, возможно, проведут в субботу и первые официальные матчи.

В воскресенье на многочисленных площадках четырех тольяттинских арен (УСК «Олимп», СК «Акробат», Дворец спорта «Волгарь» и ФОК ТГУ) все без исключения команды вступят в борьбу за награды. А вечером они примут участие в традиционном карнавальном шествии, которое стартует в 17.00 от стадиона «Спутник» (ул. Юбилейная, 6б).

Праздничная колонна завершит свой путь во Дворце спорта «Волгарь», где в 18.00 начнется торжественная церемония открытия фестиваля.