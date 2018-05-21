Прощальное мероприятие для одиннадцатиклассников пройдет в городских школах 23 мая. Об этом сообщил глава администрации Центрального района Артем Гончаров. В этот день свои последние уроки проведут за партами 3029 тольяттинских выпускников.

Затем им предстоит сдача ЕГЭ. Основной этап стартует в этом году 28 мая, завершится он 2 июля. В испытаниях по всей губернии примут участие более 640 тысяч выпускников.