Прощальное мероприятие для одиннадцатиклассников пройдет в городских школах 23 мая. Об этом сообщил глава администрации Центрального района Артем Гончаров. В этот день свои последние уроки проведут за партами 3029 тольяттинских выпускников.
Затем им предстоит сдача ЕГЭ. Основной этап стартует в этом году 28 мая, завершится он 2 июля. В испытаниях по всей губернии примут участие более 640 тысяч выпускников.
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