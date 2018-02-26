В пятницу, 2 марта, состоится премьера мюзикла «Влюбленный город». В основу спектакля легли тексты советской эпохи, хиты 60-х, танцы и, самое главное, живой оркестр. Как обещают постановщики, спектакль будет пропитан энергией строителей будущего, напором молодости и страсти.

Он расскажет историю любви и станет подарком для всех жителей города независимо от возраста. А после праздничного показа на большой сцене прозвучат поздравления от администрации Тольятти и партнеров театра. Приглашены первые лица города, представители бизнеса, руководители предприятий, творческая интеллигенция.