Они появятся на девяти участках городских магистралей.
В частности, светофорами теперь будет регулироваться движение на кольцевой развязке Ленинский проспект– ул. Ворошилова – ул. 40 лет Победы.
Транспортные и пешеходные светофоры будут включены на следующих перекрестках и переходах:
- пр-т Степана Разина, ООТ «Музыкальная школа»
- ул. Жукова, 29 (д/c «Лесовичок»)
- ул. 40 лет Победы, ООТ «б-р Здоровья»
- ул. Мичурина – ул. Герцена
- ул. Кирова – ул. Герцена
- Автозаводское шоссе - ул. Кирова
- ул. Ларина - ул. Ломоносова
С начала текущей недели светофорные объекты на указанных участках функционируют в импульсном режиме (мигающий желтый цвет). Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов и автомобилистов к предстоящим изменениям. С 15 января светофоры начнут переключать в обычный трехцветный режим.
На нерегулируемом пешеходном переходе на участке ул. Победы - ул. Радищева будет действовать импульсный светофор, отметили в горадминистрации.
Всего до конца января в городе появятся новые светофорные объекты на 15 регулируемых перекрестках и переходах, а также на 15 нерегулируемых пешеходных переходах.
На этой неделе в Тольятти начнут функционировать новые светофоры. Они появятся на девяти участках городских магистралей.
В частности, светофорами теперь будет регулироваться движение на кольцевой развязке Ленинский проспект– ул. Ворошилова – ул. 40 лет Победы.
Транспортные и пешеходные светофоры будут включены на следующих перекрестках и переходах:
- пр-т Степана Разина, ООТ «Музыкальная школа»
- ул. Жукова, 29 (д/c «Лесовичок»)
- ул. 40 лет Победы, ООТ «б-р Здоровья»
- ул. Мичурина – ул. Герцена
- ул. Кирова – ул. Герцена
- Автозаводское шоссе - ул. Кирова
- ул. Ларина - ул. Ломоносова
С начала текущей недели светофорные объекты на указанных участках функционируют в импульсном режиме (мигающий желтый цвет). Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов и автомобилистов к предстоящим изменениям. С 15 января светофоры начнут переключать в обычный трехцветный режим.
На нерегулируемом пешеходном переходе на участке ул. Победы - ул. Радищева будет действовать импульсный светофор.
Всего до конца января в городе появятся новые светофорные объекты на 15 регулируемых перекрестках и переходах, а также на 15 нерегулируемых пешеходных переходах.
Это происходит впервые в истории самарского спорта
Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов
В салоне легкового автомобиля находились водитель и пассажир, оба они погибли.
Комсомольский райсуд Тольятти прекратил уголовное дело в отношении Виктора Козлова
Его цель – подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному обороту.
Это произошло накануне в Большечерниговском районе
В этом деле полицейским Автограда оказали помощь коллеги из Казахстана