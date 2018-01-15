Они появятся на девяти участках городских магистралей.

В частности, светофорами теперь будет регулироваться движение на кольцевой развязке Ленинский проспект– ул. Ворошилова – ул. 40 лет Победы.

Транспортные и пешеходные светофоры будут включены на следующих перекрестках и переходах:

- пр-т Степана Разина, ООТ «Музыкальная школа»

- ул. Жукова, 29 (д/c «Лесовичок»)

- ул. 40 лет Победы, ООТ «б-р Здоровья»

- ул. Мичурина – ул. Герцена

- ул. Кирова – ул. Герцена

- Автозаводское шоссе - ул. Кирова

- ул. Ларина - ул. Ломоносова

С начала текущей недели светофорные объекты на указанных участках функционируют в импульсном режиме (мигающий желтый цвет). Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов и автомобилистов к предстоящим изменениям. С 15 января светофоры начнут переключать в обычный трехцветный режим.

На нерегулируемом пешеходном переходе на участке ул. Победы - ул. Радищева будет действовать импульсный светофор, отметили в горадминистрации.

Всего до конца января в городе появятся новые светофорные объекты на 15 регулируемых перекрестках и переходах, а также на 15 нерегулируемых пешеходных переходах.

На этой неделе в Тольятти начнут функционировать новые светофоры. Они появятся на девяти участках городских магистралей.

В частности, светофорами теперь будет регулироваться движение на кольцевой развязке Ленинский проспект– ул. Ворошилова – ул. 40 лет Победы.

Транспортные и пешеходные светофоры будут включены на следующих перекрестках и переходах:

- пр-т Степана Разина, ООТ «Музыкальная школа»

- ул. Жукова, 29 (д/c «Лесовичок»)

- ул. 40 лет Победы, ООТ «б-р Здоровья»

- ул. Мичурина – ул. Герцена

- ул. Кирова – ул. Герцена

- Автозаводское шоссе - ул. Кирова

- ул. Ларина - ул. Ломоносова

С начала текущей недели светофорные объекты на указанных участках функционируют в импульсном режиме (мигающий желтый цвет). Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов и автомобилистов к предстоящим изменениям. С 15 января светофоры начнут переключать в обычный трехцветный режим.

На нерегулируемом пешеходном переходе на участке ул. Победы - ул. Радищева будет действовать импульсный светофор.

Всего до конца января в городе появятся новые светофорные объекты на 15 регулируемых перекрестках и переходах, а также на 15 нерегулируемых пешеходных переходах.