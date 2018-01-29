Он находится по адресу ул. Новозаводская 2а. Торжественное открытие литейно-механического завода по производству медной катанки под брендом «RUSKAT» состоится завтра. Предприятие будет производить 24 тысячи тонн продукции в год, а также перерабатывать ее в проволоку различных сечений.

Этот объем обеспечит всю Самарскую область. На сегодняшний день штат сотрудников завода - порядка 170 человек. Закуплено и привезено оборудование итальянского бренда «Properzi», отвечающее всем требованиям экологической безопасности.

Торжественная часть церемонии начнется в 11 утра. На мероприятие приглашены глава Тольятти Сергей Анташев, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

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