Как сообщает «Самарское речное пассажирское предприятие», перевозки стартуют 18 мая. Ежедневно на судне «Восход» будут выполняться по два рейса туда и обратно. В пути запланированы остановки в Зольном и Ширяево. Стоимость билета - 500 рублей, дети до 5 лет путешествуют бесплатно.

Фото: Речфлот-63