Как сообщает «Самарское речное пассажирское предприятие», перевозки стартуют 18 мая. Ежедневно на судне «Восход» будут выполняться по два рейса туда и обратно. В пути запланированы остановки в Зольном и Ширяево. Стоимость билета - 500 рублей, дети до 5 лет путешествуют бесплатно.
Фото: Речфлот-63
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