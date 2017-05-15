Будут задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и спецслужб, рассказали в Управлении ФСБ региона. В ходе учений будут отрабатываться мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта.

В связи с возможными временными затруднениями передвижения транспорта и граждан. Оперативный штаб в Самарской области просит жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.