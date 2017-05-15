Будут задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и спецслужб, рассказали в Управлении ФСБ региона. В ходе учений будут отрабатываться мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта.
В связи с возможными временными затруднениями передвижения транспорта и граждан. Оперативный штаб в Самарской области просит жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.
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