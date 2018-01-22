В первые ее дни ещё пройдет снег, температурный режим умеренно холодный: в дневные часы -5-10. Во второй половине периода тучи полностью рассеются, и вместе с улучшением погоды в регион прорвутся арктические воздушные массы – ожидается похолодание до 15 градусов ниже нуля.
При этом всю неделю будет расти атмосферное давление, а к выходным барометры могут показать небывалые цифры– до 782 мм рт.ст. Это почти на 30 пунктов выше нормы. Следите за своим самочувствием.
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