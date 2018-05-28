Временные отключения холодного водоснабжения анонсировала компания «Волжские коммунальные системы» в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на сетях водопровода. Работы будут вестись с 28 по 31 мая. Подробнее по адресам.
28 мая с 9.00 до окончания работ по замене задвижки:
- ул. Ярославская 35,37,39,43.
29 мая с 9.00 до окончания работ по замене задвижки:
- ул. Мурысева 89,91,95;
- ул. Ярославская 9,15;
- ул. Ярославская 17Б ЦТП-5
29 мая с 10.00 до окончания работ по замене ПГ:
- частный сектор пер. Тенистый;
- школа №25 ул. Сиреневая 24;
- ул. Сиреневая 49,55,57,63,65, 30 (Храм).
30 мая с 9.00- до окончания работ по промывке водопровода:
- ул. Никонова 1,3,4,5,6,11,12,13,14.
31 мая с 9.00 - до окончания работ по замене задвижки:
- ул. Коваленко 29-45.
31 мая с 9.00 - 15.00 работы по профилактической промывке водовода:
-ул. Карла Маркса 50,54;
- бульвар Молодежный 3,4,7,10,11,12,13,14,15,16,18,20.
После восстановления водоснабжения прогнозируется снижение качества воды по мутности!
Администрация ООО "Волжские коммунальные системы" рекомендует заблаговременно сделать необходимый запас воды для хозяйственно - бытовых нужд!
При необходимости будет организован подвоз питьевой воды бойлером.
тел. для справок:
55-70-95,55-80-35 (диспетчерская)
24-50-37 (служба сетей водоснабжения и водоотведения в Комсомольском районе)
39-52-83.
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