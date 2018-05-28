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28 мая 2018
09:25:15

На этой неделе несколько тольяттинских адресов останутся без воды

Временные отключения холодного водоснабжения анонсировала компания «Волжские коммунальные системы» в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на сетях водопровода. Работы будут вестись с 28 по 31 мая. Подробнее по адресам.

28 мая с 9.00 до окончания работ по замене задвижки:

- ул. Ярославская 35,37,39,43.

29 мая с 9.00 до окончания работ по замене задвижки:

- ул. Мурысева 89,91,95;

- ул. Ярославская 9,15;

- ул. Ярославская 17Б ЦТП-5

29 мая с 10.00 до окончания работ по замене ПГ:

- частный сектор пер. Тенистый;

- школа №25 ул. Сиреневая 24;

- ул. Сиреневая 49,55,57,63,65, 30 (Храм).

30 мая с 9.00- до окончания работ по промывке водопровода:

- ул. Никонова 1,3,4,5,6,11,12,13,14.

31 мая с 9.00 - до окончания работ по замене задвижки:

- ул. Коваленко 29-45.

31 мая с 9.00 - 15.00 работы по профилактической промывке водовода:

-ул. Карла Маркса 50,54;

- бульвар Молодежный 3,4,7,10,11,12,13,14,15,16,18,20.

После восстановления водоснабжения прогнозируется снижение качества воды по мутности!

Администрация ООО "Волжские коммунальные системы" рекомендует заблаговременно сделать необходимый запас воды для хозяйственно - бытовых нужд!

При необходимости будет организован подвоз питьевой воды бойлером.

тел. для справок:

55-70-95,55-80-35 (диспетчерская)

24-50-37 (служба сетей водоснабжения и водоотведения в Комсомольском районе)

39-52-83.




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