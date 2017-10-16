С сильных дождей начнется неделя в Европейской части страны, сообщила " Российской газете " заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Они пройдут в Волгоградской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. В высокогорье осадки будут с мокрым снегом. Дождь будет сопровождаться сильным ветром 15-20 метров в секунду.

Температура в южных регионах 8-13 градусов. На Черноморском побережье 13-18 градусов.

Дождливый циклон от столицы будет уходить к Поволжью. Поэтому в начале недели в средней полосе прохладная погода. В начале недели небольшие дожди, ночная температура в пределах 1-6 градусов тепла, днем 6-11 градусов.

В Поволжье отправляется циклон с дождями. На севере будет ветрено. Максимальная температура составит 12 градусов тепла.

Красноярский край покидает погожий фронт, на смену ему приходят дожди. Но температура остается теплой - 9-14 в дневные часы. При этом в земледельческой зоне края, а также в Хакасии и Тыве сохраняется снежный покров. В теплые дни он подтаивает, но не исчезает совсем. Настоящая зима на севере края - на Таймыре в начале недели похолодает до - 16 градусов.

От Байкала и до Дальнего Востока погода идет на улучшение. У Байкала без осадков. В Иркутской области около 10 тепла. В Бурятии 2-7 градусов. На Дальнем Востоке стихает ветер в Якутии. На неделе его скорость 10-15 метров в секунду, на 10 метров меньше, чем еще несколько дней назад. Здесь уже теплая зима - 3-8 градусов мороза.