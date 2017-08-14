Новые троллейбусы поступят в город до нового года. Белорусский завод изготовит 40 машин модели 321, сообщает «День города ». По данным издания, троллейбусы будут похожи на жёлтые автобусы МАЗ. Каждый рассчитан на 101 пассажира, в салоне 26 мест для сидения.

Как только все 40 новых «белорусов» окажутся в депо на улице Громовой, ровно столько же старых троллейбусов спишут и отправят в металлолом, потому что они уже несколько раз отработали свой срок. Самым древним тольяттинским троллейбусам— 29 лет, самым «молодым» — по 3 года.