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14 августа 2017
11:37:40

На электротранспорте в Тольятти рано ставить точку

Новые троллейбусы поступят в город до нового года. Белорусский завод изготовит 40 машин модели 321, сообщает «День города». По данным издания, троллейбусы будут похожи на жёлтые автобусы МАЗ. Каждый рассчитан на 101 пассажира, в салоне 26 мест для сидения.

Как только все 40 новых «белорусов» окажутся в депо на улице Громовой, ровно столько же старых троллейбусов спишут и отправят в металлолом, потому что они уже несколько раз отработали свой срок. Самым древним тольяттинским троллейбусам— 29 лет, самым «молодым» — по 3 года.




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