Эти средства направят на строительство Фрунзенского моста и новых магистралей, а также ремонт и реконструкцию существующих дорог. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что подготовкой к чемпионату мира по футболу власти не ограничатся. Финансирование дорожной отрасли продолжится и после мундиаля.