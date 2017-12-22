Эти средства направят на строительство Фрунзенского моста и новых магистралей, а также ремонт и реконструкцию существующих дорог. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что подготовкой к чемпионату мира по футболу власти не ограничатся. Финансирование дорожной отрасли продолжится и после мундиаля.
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Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки
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