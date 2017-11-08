Женщина 1941 года рождения попала под колеса иномарки, нарушив правила. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился поблизости. Это случилось накануне вечером.
Как рассказали в полиции региона, наезд совершил 58-летний водитель «Тойоты». Он ехал со стороны Ягодного в направлении Тольятти. Пострадавшая скончалась в карете «скорой» по дороге в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
В этом месяце на территории городского округа пройдет 10 специальных профилактических мероприятий
Катал с нарушениями правил безопасности
«ARSENAL FIGHTING» открылся 5 ноября в рамках мероприятий Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»
Животному было примерно 9 лет, оно погибло
Это произойдет уже на следующей неделе, если за соответствующее решение проголосует Верховная Рада.
Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны
Магазин располагался на улице Матросова в Комсомольском районе