Женщина 1941 года рождения попала под колеса иномарки, нарушив правила. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился поблизости. Это случилось накануне вечером.

Как рассказали в полиции региона, наезд совершил 58-летний водитель «Тойоты». Он ехал со стороны Ягодного в направлении Тольятти. Пострадавшая скончалась в карете «скорой» по дороге в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.