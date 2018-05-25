Это случилось сегодня ночью недалеко от ЖК «Ладья Благополучия». Наезд совершил водитель автомобиля «Приора», который не успел среагировать на человека, стремительно приближающегося к проезжей части.
Как сообщат группа «Происшествия Тольятти», не исключено что 35-лений мужчина сам бросился под колеса. Травмы оказались смертельными, пешеход скончался до прибытия «скорой помощи». В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.
Фото: Происшествия Тольятти
Песня написана специально к чемпионату мира по футболу в России
Наша губернии сохранила высокие позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов
Небольшие отделения будут предлагать клиентам до 400 ассортиментных позиций товаров, а большие - до 600
Каждые десять секунд от воздействия никотина в мире умирает один человек.
В этом направлении он обогнал даже Самару
Об этом сообщили в администрации города