Это случилось сегодня ночью недалеко от ЖК «Ладья Благополучия». Наезд совершил водитель автомобиля «Приора», который не успел среагировать на человека, стремительно приближающегося к проезжей части.

Как сообщат группа «Происшествия Тольятти», не исключено что 35-лений мужчина сам бросился под колеса. Травмы оказались смертельными, пешеход скончался до прибытия «скорой помощи». В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.

Фото: Происшествия Тольятти