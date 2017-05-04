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04 мая 2017
11:12:59

На дорогах Тольятти устанавливают 11 камер нового формата

Приборы будут фиксировать не только превышение скорости, но и движение по обочинам, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию, сообщает tltplus.

По данным издания, которое ссылается на заместителя начальника тольяттинской Госавтоинспекции Андрея Капунова, такие комплексы уже стоят на Южном и Обводном шоссе, на  Полякова, Борковской и 40 лет Победы, но работают, в основном, пока на скорость.

В 2017 году в Тольятти планируется установить 11 таких «Кречетов». Из них 6 будут введены в строй уже в мае.

Приборы появятся на перекрестках ул. Юбилейная - Фрунзе, Фрунзе - Ст. Разина, Юбилейная - Свердлова, Жукова - Фрунзе, Юбилейная - Приморский, Автозаводское шоссе в районе Парк-Хауса.

Комплексы фиксации заезда за стоп-линию и выезда на запрещающий сигнал светофора можно будет обнаружить и на перекрестках  Матросова - Чайкиной, Мира - Жилина, 50 лет Октября - Ленина, Мира - Советской, а также на Южном шоссе в районе дома 45. Все приборы устанавливаются в местах повышенной аварийности, отмечает издание.




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