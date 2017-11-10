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10 ноября 2017
11:59:31

На дорогах Тольятти собираются провести операцию «Маяк»

Она состоится 14 ноября, сообщили в ГИБДД. В ведомстве отмечают, что в городе нередки случаи, когда автомобилю скорой помощи либо пожарной машине не удается прибыть на место ЧП и оказать помощь, поскольку водители не уступают дорогу.

Подобное поведение является административным правонарушением, за него предусмотрен  штраф в размере 500 рублей либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.




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