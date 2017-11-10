Она состоится 14 ноября, сообщили в ГИБДД. В ведомстве отмечают, что в городе нередки случаи, когда автомобилю скорой помощи либо пожарной машине не удается прибыть на место ЧП и оказать помощь, поскольку водители не уступают дорогу.

Подобное поведение является административным правонарушением, за него предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.