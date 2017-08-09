По данным на 7 августа, которые предоставила городская администрация, на ул. Борковской подрядчики заменили 100 м бортового камня, демонтировали 400 метров. На Спортивной идет фрезерование – за сутки верхний слой снят на площади более 5,5 тысяч кв. метров. Выравнивающим слоем покрыто почти 900 «квадратов» магистрали.

На ул. К. Маркса покрыто асфальтом 1,55 тысяч кв. м тротуаров и посадочных площадок. На ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина) завершающий слой асфальта уложен на 1,7 тыс кв. м, демонтировано 300 м бордюров. На ул. Матросова выравнивающий слой уложили на площади 193 кв. метров. На участке заменено 267 м бортового камня, демонтировано 400 метров бордюров.

Продолжаются ремонтные работы на ул. Кооперативная. За сутки на дороге срезан поверхностный слой на площади более 4 тыс кв. метров. Напомним, ремонт указанных участков проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы по муниципальному контракту осуществляет компания «Автодоринжиниринг».