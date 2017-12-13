Об этом предупреждает водителей «Поволжуправтодор», ссылаясь на данные синоптиков, которые прогнозируют осадки в виде снега, мороси и дождя. Местами возможны слабый гололед и туман, ветер может усилиться до 13-15 м/с.

Дорожная компания принимает все меры, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильным трассам федерального значения. Дорожное покрытие обрабатывается песко-соляной смесью и специальными реагентами. Организована работа аварийных бригад, снег убирают несколько десятков спецмашин.

«Поволжуправтодор» призывает автовладельцев быть предельно осторожными и внимательными при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров.