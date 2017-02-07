Как сообщили в региональном МЧС, решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды – с 7 по 12 февраля в области ожидаются морозы на 9 с лишним градусов ниже февральской нормы.
Мобильные пункты появились на двух участках. Один из них расположен на 974 км трассы М-5. Второй - на автодороге Самара — Саратов, в районе пос. Волжский. В пунктах обогрева есть необходимые вещи для тех, кто в пути, в том числе медицинская аптечка, горячий чай и средства для подзарядки мобильников.
Холода продержатся в Самарской области как минимум до конца недели, рассказали в областном гидрометцентре. Погоду будет формировать отрог холодного арктического антициклона. Воздушная масса, опускаясь с северными потоками вновь вызовет понижение температуры воздуха. Днем -15 ... -20 °C, ночью местами по области до -29. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь в отдельных районах.
По сведению Гидрометцентра, первая декада февраля в Самарской области ожидается на 2 градуса холоднее средних многолетних значений.
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