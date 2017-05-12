Об этом сообщает оргкомитет соревнований, которые пройдут в городе с 3 по 9 июня уже в 16 раз. Долгожданная регистрационная форма поступила сегодня в штаб фестиваля из Белгорода от команды юношей 2005 г.р. и младше МАУ СШОР «Спартак» (тренер — Андрей Гиенко).
Напомним, что предыдущий, юбилейный фестиваль собрал в Автограде рекордное количество участников. На пятнадцатом молодежном форуме по гандболу в июне 2016 года собралось в общей сложности 152 команды, включая 27 местных, из 41 города России, Казахстана и Узбекистана.
Прием заявок официально завершится 15 мая. Но и по истечении этого срока вероятность успешной регистрации, как показывает многолетняя практика, не исключена.
Гидравлические испытания теплосетей в Тольятти начнутся 22 мая, а не 15 числа, как планировалось раньше...
Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» объявила мораторий на начисление пени и штрафных санкций...
«Тарзания» будет работать на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд» в Центральном районе...
Сразу 2 интересных и совершенно бесплатных мероприятия готовят в Тольятти для полиглотов. Или тех, кто собирается ими стать...
Его кандидатура прошла несколько необходимых в таких случаях стадий согласования...
Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев...
Энергетики пошли навстречу жителям Тольятти, которые итак страдают от отсутствия тепла...