Об этом сообщает оргкомитет соревнований, которые пройдут в городе с 3 по 9 июня уже в 16 раз. Долгожданная регистрационная форма поступила сегодня в штаб фестиваля из Белгорода от команды юношей 2005 г.р. и младше МАУ СШОР «Спартак» (тренер — Андрей Гиенко).

Напомним, что предыдущий, юбилейный фестиваль собрал в Автограде рекордное количество участников. На пятнадцатом молодежном форуме по гандболу в июне 2016 года собралось в общей сложности 152 команды, включая 27 местных, из 41 города России, Казахстана и Узбекистана.

Прием заявок официально завершится 15 мая. Но и по истечении этого срока вероятность успешной регистрации, как показывает многолетняя практика, не исключена.