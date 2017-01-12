Сегодня в России темпы падения потребительской активности граждан опережают падение их доходов, к такому неутешительному выводу пришли специалисты.

Более двух лет подряд реальные доходы россиян падают. С октября 2014 года снижение этого показателя составило более 12%, что естественным образом повлекло за собой резкий спад потребления. Более того, темпы падения потребительской активности даже опережают падение доходов, - указывают эксперты Высшей школы экономики в опубликованном сегодня мониторинге. По данным мониторинга, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян, а 11% денег не хватает даже на продукты.

Наибольшие проблемы в 2016 году возникли с оплатой жилищно-коммунальных услуг: к ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, выросла до 27%. Это вдвое больше тех, кто не может платить по кредитам. Вместе с тем, значимого ухудшения оценок россиянами собственного материального положения в ходе опросов не выявлено, что, по мнению аналитиков, говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов».

Привыкаем или приспосабливаемся? Вероятнее второе: согласно опубликованным Росстатом данным, граждане России сократили потребление мяса, рыбы, молока и сахара. За два последних года (как раз тот период, что продолжается падение реальных доходов населения) количество мяса в годовом рационе среднестатистического россиянина снизилось на два килограмма, рыбы – на пять, молока и молокопродуктов – на девять. При этом в рационе увеличилась доля картофеля, овощей и бахчевых.

Здоровья нации такой сдвиг в рационе не прибавит, уверен доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Отсутствие белка в рационе влечет за собой патологические изменения в организме, указал известный диетолог в интервью НСН .

«Если по поводу жиров и углеводов диетологи ещё спорят, то сохранение белковой массы признаётся всеми. Каждый человек должен получать в сутки минимальное количество чистого белка - 70 грамм. По нашим, российским нормам. В Болгарии, например, она составляет 140 грамм. А кусок мяса, условно говоря, содержит 60% белка. Это нужно, чтобы не произошли патологические изменения в организме. Особенно пожилые люди, потому что у них плохо регенерируются и восстанавливаются белковые ткани», - отметил диетолог.

Понятно, что на картошку вместо мяса люди переходят не от хорошей жизни. Но одними овощами человек сыт не будет, предупреждает профессор Ковальков.

«Никакие овощи не заменят белки. Белки – это строительный материал. Овощи – это клетчатка, которая проходит транзитом. Там есть витамины, микроэлементы, но это "строительная смесь". Катализаторы. Но, если не будет "кирпичиков", то построить будет не из чего. Поэтому обязательно нужен белок. Путь даже растительного происхождения – орехи, соевый белок. Но он обязательно должен быть», - уточнил собеседник.

Но и вегетарианцы поневоле попадают из огня да в полымя: на овощи последнее время цены тоже стремительно растут. По данным того же Росстата, за декабрь 2016 свежие огурцы и помидоры подорожали на 23,7% и 8,3% соответственно, картофель – на 3,1%. А только за первые девять дней наступившего года рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,0%, в том числе на свежие огурцы и помидоры – 12,1% и 10,5% соответственно. Так что нету средств на бутерброд – заводите огород.