Как отметили в горадминистрации, теперь у тольяттинцев есть новое красивое место для активного отдыха — рядом с катком находится главная елка города. Лед огорожен снежными бортиками, площадь покрытия - около 400 квадратных метров. Каток работает круглосуточно. Проката коньков пока нет, но, возможно, он будет организован в будущем.
Каток обустроен управлением потребительского рынка мэрии совместно с «Рынком Кунеевский».
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