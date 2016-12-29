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29 декабря 2016
08:49:56

На Центральной площади Тольятти заработал бесплатный каток

Как отметили в горадминистрации, теперь у тольяттинцев есть новое красивое место для активного отдыха — рядом с катком находится главная елка города. Лед огорожен снежными бортиками, площадь покрытия - около 400 квадратных метров. Каток работает круглосуточно. Проката коньков пока нет, но, возможно, он будет организован в будущем.

Каток обустроен управлением потребительского рынка мэрии совместно с «Рынком Кунеевский».




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