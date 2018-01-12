С такой идеей выступает руководство федерального проекта «Трезвая Россия».

«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах», – рассказал руководитель проекта Султан Хамзаев.

В Минздраве сообщили, что готовы изучить предложение. А эксперты отмечают, что предостерегающие картинки вряд ли окажут влияние на взрослых россиян, но они могут снизить популярность алкоголя среди более юных жителей страны.