С такой идеей выступает руководство федерального проекта «Трезвая Россия».
«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах», – рассказал руководитель проекта Султан Хамзаев.
В Минздраве сообщили, что готовы изучить предложение. А эксперты отмечают, что предостерегающие картинки вряд ли окажут влияние на взрослых россиян, но они могут снизить популярность алкоголя среди более юных жителей страны.
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