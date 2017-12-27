Центр организации дорожного движения информирует, что с 15 января 2018 года здесь демонтируют таблички дополнительной информации 8.5.4. «Время действия» (8:00-17:00), которые установлены в сочетании с дорожными знаками 3.29 «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца».
Как рассказали в горадминистрации, это делается для повышения безопасности дорожного движения, упорядочивания стоянки транспорта, а также обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники, которая очищает от снега проезжую часть.
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