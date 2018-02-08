Как сообщает проектировщик стадиона компания «Спорт-Ин», упали временные укрытия для предотвращения промерзания почвы. Площадь обрушения составила порядка 9 тысяч кв м.
К настоящему времени восстановлена уже половина упавших конструкций, и до конца дня теплицу восстановят полностью. На график работ в целом это повлиять не должно, отметили застройщики.
Об этом сообщил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб
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