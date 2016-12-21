Закон о «черных списках» авиапассажиров может быть принят в начале следующего года. Он позволит перевозчикам отказывать в допуске к рейсам тем, кто ранее нарушал порядок во время полетов. Об этом сегодня агентству ТАСС сообщил председатель думского Комитета по транспорту Евгений Москвичёв.

Он добавил, что авиакомпании получат право раздавать членам экипажей спецсредства и наручники для усмирения буйных пассажиров.