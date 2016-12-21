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21 декабря 2016
13:52:25

На борту самолетов появятся наручники для усмирения буйных пассажиров

Закон о «черных списках» авиапассажиров может быть принят в начале следующего года. Он позволит перевозчикам отказывать в допуске к рейсам тем, кто ранее нарушал порядок во время полетов. Об этом сегодня агентству ТАСС сообщил председатель думского Комитета по транспорту Евгений Москвичёв.

Он добавил, что авиакомпании получат право раздавать членам экипажей спецсредства и наручники для усмирения буйных пассажиров.




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